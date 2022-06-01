Повышение пенсий и соцвыплат с 1 июня: расплатится ли Россия инфляцией Льготники получат 500 млрд рублей, но экономике это не поможет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С сегодняшнего дня на 10% вырастут пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). На эти цели власти выделят более 500 миллиардов рублей. NEWS.ru подробно рассказывает о том, кто и сколько получит «лишних денег», как это повлияет на нашу жизнь и приведет ли к скачку цен. На последнюю тему эксперты уже спорят.

Пенсии

Страховые пенсии — самый распространенный вид пенсий в России — подняли на 8,6% еще 1 января. А сегодня им добавили дополнительные 10%.

Индексация затронет все виды пенсий для неработающих граждан: страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные пенсии. В общей сложности пенсии увеличены более чем для 35 млн граждан, — отметили в Минтруде России.

Средний размер новой прибавки составит 1760 руб., таким образом, средние ежемесячные выплаты вырастут до 19 360 руб., указывают в министерстве. Деньги начнут платить с 3 июня.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гостелеканалы уже сообщают, что совокупное увеличение пенсий в этом году больше, чем зафиксированная в мае инфляция в 17,5% по сравнению с прошлым годом.

Прожиточные минимумы и МРОТ

Величина прожиточного минимума на душу населения с сегодняшнего дня выросла с 12 654 руб. до 13 919 руб., для трудоспособного населения — с 13 793 руб. до 15 172 руб., для пенсионеров — с 10 882 руб. до 11 970 руб., а для детей — с 12 274 руб. до 13 501 руб.

Эти показатели используются для расчета выплат беременным женщинам, вставшим на учет в первые 12 недель беременности, а также для определения выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет. По прожиточному минимуму рассчитывают федеральные и региональные соцдоплаты к пенсиями и другие льготы.

Индексация прожиточного минимума с 1 июня, по оценке Минтруда, коснется более чем 15 млн россиян. Все выплаты увеличат автоматически, подавать дополнительные заявления для их перерасчета не потребуется.

Минимальный размер оплаты труда с 13 890 руб. поднялся до 15 279 руб. По данным Минтруда, это поднимет зарплаты примерно 4 млн работников.

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство продолжит оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. По данным кабмина, пенсии, прожиточный минимум и МРОТ проиндексированы в общей сложности для более чем 50 млн россиян.

Как все это повлияет на цены и экономический рост

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин считает, что агрессивное снижение ключевой ставки Центробанком и предоставление части населения дополнительных 500 млрд руб. повысят темпы инфляции в 2022–2023 годах.

По моей оценке, инфляция по итогам 2022 года (в сравнении с 2021-м. — NEWS.ru) была бы ниже и составила бы 13,5% вместо теперь ожидаемых мною 15%. И по итогам 2023 года ЦБ не добьется цели ежегодной инфляции в 4%, я ожидаю 5%, — сказал эксперт.

Евгений Надоршин пояснил, что «лишние деньги» будут потрачены людьми не сразу, но в конечном счете они немного увеличат спрос на продукты питания. А значит, немного вырастут (или меньше снизятся из-за урожая) и цены.

Но эксперт подчеркнул: эффект будет слишком слабым, чтобы значительно увеличить спрос на товары и услуги. Ведь даже если выплаты охватывают более 50 млн человек, остаются еще 90 млн граждан, доходы которых в реальном выражении падают. К тому же льготники будут тратить деньги в том числе на дешевеющие из-за хорошего урожая овощи и фрукты. А не на автомобили и стройматериалы, спрос на которые подстегнул инфляцию в прошлом году, добавил экономист.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Покупатель в супермаркете «Ашан» в Москве

Впрочем, финансовый аналитик Степан Демура считает, что эффект от дополнительных 500 млрд руб. на потребительском рынке будет еще слабее и не повлияет на инфляцию вообще. Опять же из-за низкого влияния на спрос.

Вот повезло вам: пенсия была 20 тыс., а поднялась еще на 2 тыс. руб. Но расходы-то ранее выросли больше, чем на эти 2 тыс. руб. Индексация выплат никого вклада в инфляцию не внесет — она просто поможет людям выжить, — заключил эксперт.

Официальная статистика по инфляции

Пока, по обзорам Минэкономразвития, инфляция замедляется. Если в апреле она составила 17,83% по сравнению с апрелем прошлого года, на 13 мая она уже снизилась до 17,69%, а на 20 мая — до 17,51%. Более того, на неделе с 14 по 20 мая цены на продукты питания даже снизились, пусть и всего на 0,08%. В частности, дешевеют сахар, яйца, куриное мясо и свинина. Цены на непродовольственные товары тогда же выросли на 0,02%: дорожают авто, но дешевеют электро- и бытовые приборы, строительные материалы, медикаменты и бензин.