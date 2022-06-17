Россиянам рассказали, как сберечь деньги при падающих ставках по вкладам NEWS.ru — о способах борьбы с инфляцией

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ЦБ с 14 июня в четвертый раз за год снизил ключевую ставку. И допускает, что 9,5% — не предел ее снижения. Как результат, выгодных вкладов в России становится меньше. Банки снижают ставки вслед за ключевой. А для экономического развития страны необходимо повышение спроса на товары и услуги: для этого нужно обеспечить людям в том числе доступ к дешевым кредитам. Тем не менее, инструменты для защиты накоплений от инфляции остаются, и NEWS.ru сделал их небольшой обзор.

Иностранная валюта

В конце февраля из-за опасений по поводу прочности рубля часть россиян перевели накопления в доллары и евро. Но если в первый месяц кризиса купившие доллар за 70-80 рублей могли затем продать его за 110-140, то сейчас с очевидными стратегиями сложнее. Открытие валютных счетов кажется рискованным после того, как «Райффайзенбанк» и «Тинькофф Банк» ввели комиссии за их обслуживание. ЦБ, конечно, сделал им внушение, но, с другой стороны, ограничения на снятие наличной валюты остаются. Напомним, если вы сейчас положите доллары или евро в банк или сделали это после 9 марта, то до 9 сентября снять деньги со счета сможете только в рублях. И вряд ли это будет выгодно. Кроме того, ЦБ допускает продление ограничений. Поэтому многие эксперты рекомендуют оставлять «американцев» и «европейцев» под матрасом или переводить на зарубежные счета.

Ценные бумаги

Иностранные акции покупать сейчас рискованно. 30 мая из-за санкций ЦБ ввел ограничения на торговлю примерно 14% акций, обращающихся на СПБ-Бирже. В целом правила торговли на бирже меняются в зависимости от текущей ситуации, что будет с высоко рисковыми активами и самими биржами, неясно.

Ценные бумаги российских компаний в данный момент тоже готовы приобретать не все. Ситуация довольно быстро меняется и предвидеть все последствия изменений, например, как сильно на стоимость российских корпораций повлияет поэтапное нефтяное эмбарго, сложно. Некоторые эксперты советуют присмотреться к рублевым облигациям, особенно корпоративным, но и здесь из-за политической обстановки риски велики и инвестировать лучше понемногу.

Кстати, последнее — инвестировать понемногу — является одним из классических правил инвесторов, особенно начинающих. Нельзя забывать о сохранении традиционной «подушки безопасности».

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Драгоценные металлы

Золото и серебро известны тем, что в период потрясений их покупают как защитный актив. Однако, к примеру, в марте, когда кризис только начался, многие столкнулись с невозможностью приобрести слитки. Банки жаловались на отсутствие металла. Тогда же власти отменили НДС при покупке золота, а ЦБ остановил выкуп золота у банков, чтобы они могли удовлетворить спрос населения. Однако слитки — не всегда удачное решение. Для их хранения нужно приобретать сейф, при продаже банку можно потерять существенную часть цены металла, а при перевозке актива за границу придется заплатить внушительную пошлину.

Другой вариант — открыть обезличенные металлические счета (ОМС), на которые вы кладете деньги и тем самым конвертируете их в металл. Минус этого способа — ОМС не подпадают под систему страхования вкладов. Так или иначе, эксперты рекомендуют покупать драгметаллы, когда они теряют в цене, и хранить в них не более 20-25% накоплений.

Рублевые вклады

После понижения ключевой ставки банки оперативно понижают и ставки по вкладам. Тем не менее, еще можно успеть разместить средства по выгодным ставкам. Эксперты отмечают, что пик роста цен мы, скорее всего, уже прошли и в ближайшие месяцы инфляция увеличится не сильно. Поэтому доходность по средствам, размещенным на 3-6 месяцев под еще довольно высокие ставки, полностью или частично компенсирует высокую инфляцию. Помимо гарантированной доходности, банковские вклады, с учетом системы страхования, лучше всего защищают от форс-мажоров. При этом крупные финансовые организации по-прежнему надежнее средних и маленьких.

В связи с этим, а также с тем, что условия по уже оформленным вкладам меняться не могут, напрашивается логичный вариант — открывать вклад на как можно более долгий срок под максимальную ставку. Традиционно самые выгодные ставки банки давали по сезонным вкладам. Сейчас таких предложений не так много, но они все равно есть. Например, банк «Открытие» запустил недавно сезонные вклады «Летний» и «Летний Промо» со ставками до 8,5%-9% годовых. Клиентам предлагается разместить средства под повышенный процент на 4 и 8 месяцев. Это позволяет зафиксировать доходность на срок на треть дольше, чем по стандартным вкладам. На выходе вкладчики «Открытия» получат и достойную по сегодняшним временам ставку, и повышенный уровень защиты. Кроме того, бонусом ко вкладу идёт дебетовая карта Opencard, при оформлении которой в июне новые клиенты получают кешбэк 5 процентов. Он действует три месяца на все категории покупок. Для открытия депозита не нужно посещать банк. Можно заполнить анкету на получение дебетовой карты банка и курьер привезет ее в один из 448 городов, где работает сервис.