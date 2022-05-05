Названа сумма потерь банков Европы после ухода из России Европейские банки потеряли $7 млрд после уходи из России

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Европейские банки понесли убытки на сумму около $7 млрд в связи с ситуацией на Украине, пишет Bloomberg. Отмечается, что больше всех финансово пострадал французский Societe Generale (SG).

В статье говорится, что SG на фоне издержек из-за прекращения деятельности в РФ лишился порядка $3,7 млрд долларов.

Unicredit, крупная европейская финансовая организация с масштабным присутствием в РФ потеряла в районе $2 млрд. Отмечается, что банк по-прежнему принимает решение, выходить ли из страны.

Кроме двух вышеперечисленных банков, больше всех потерял немецкий Commerzbank — $0,5 млрд.

Raiffeisen Bank потерял $0,3 млрд, Credit Suisse — $0,2 млрд, BNP Paribas — $0,2 млрд, Deutsche Bank — $0,1 млрд и UBS — $0,1 млрд.

Накануне англо-нидерландская нефтегазовая группа Shell опубликовала документ, в котором говорится, что по результатам первого квартала 2022 года компания понесла расходы в размере $3,9 млрд из-за ухода с российского рынка.