Ушедшая из России нефтегазовая компания потеряла миллиарды за один квартал Компания Shell сообщила об убытках в $3,9 млрд после ухода из России

Фото Christoph Hardt/Global Look Press

Англо-нидерландская нефтегазовая группа Shell по результатам первого квартала понесла убытки в размере $3,9 млрд долларов из-за ухода с российского рынка, говорится в отчётной документации компании. В феврале Shell заявила о выходе из общих с «Газпромом» и «Газпромнефтью» предприятий, а также о выходе из проекта «Северный поток — 2».

Отмечается, что ввиду принятых решений компания в начале апреля прогнозировала потери в размере $4—5 млрд долларов.

Существенное влияние на инвестиции в «Сахалин-2» было утрачено с 1 апреля 2022 года в связи с уходом в отставку исполнительных директоров Shell и уходом управленческого и технического персонала, — говорится в отчёте.

Ранее стало известно, что компания Shell отзывает своих сотрудников с российских предприятий, сообщил 20 апреля Bloomberg. По информации агентства, это касается специалистов, работающих в совместных проектах компании с «Газпромом». После начала российской военной операции на Украине Shell заявила, что откажется от участия во всех нефтегазовых проектах в России.