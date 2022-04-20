Bloomberg: Shell отзывает сотрудников из России

Британская нефтегазовая компания Shell отзывает своих сотрудников с российских предприятий, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, это касается специалистов, работающих в совместных проектах компании с «Газпромом».

По словам осведомленных источников, десятки сотрудников Shell, временно занятых в проекте по экспорту сжиженного природного газа «Сахалин-2» в России, были уволены в минувшие выходные и переведены обратно в другие офисы, — говорится в сообщении.

После начала российской военной операции на Украине Shell выпустила заявление, в котором говорилось, что компания откажется от участия во всех нефтегазовых проектах в России. Shell не будет продлевать все срочные контракты с российской стороной и переориентируют цепочки поставок, чтобы «исключить российские объёмы». Кроме того, компания закроет свои станции технического обслуживания, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

Shell стала не первой нефтегазовой компанией, которая решила отказаться от проектов в России. Ранее французскаяTotalEnergies объявила о поэтапной приостановке деятельности в РФ. Компания больше не будет выделять капитал для проекта «Арктик СПГ — 2» и не станет заключать и продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, британский нефтяной гигант British Petroleum больше не будет покупать у России нефть и газ. Своё решение компания объяснила ситуацией на Украине.