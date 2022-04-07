Shell оценила потери от деятельности в России в первом квартале 2022 года

Потери британской нефтегазовой компании Shell, связанные с деятельностью в России, составят от $4 млрд до $5 млрд в первом квартале 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз компании. Публикация подробного квартального отчёта компании ожидается 28 апреля.

Ожидается, что в первом квартале 2022 года после уплаты налогов воздействие от снижения стоимости внеоборотных активов и дополнительных расходов, <...> связанное с деятельностью в России, составит от $4 млрд до $5 млрд, — сказано в документе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило , что компания Shell, вероятно, не сможет рассчитывать на газ из России в текущем месяце, поскольку Великобритания, в отличие от стран Евросоюза, ввела санкции в отношении Газпромбанка.

Также сообщалось, что компания Shell объявила о намерении отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России. В первую очередь она прекратит спотовые закупки нефти. В компании заявили, что откажутся от продления всех срочных контрактов с российской стороной и переориентируют цепочки поставок, чтобы «исключить российские объёмы». При этом в Shell признали, что на это могут потребоваться недели и допустили снижение производительности на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.