На Западе появился спрос на десятки миллиардов рублей при обмене активами

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Замороженные иностранные акции на миллиарды рублей, которые принадлежат россиянам, могут выкупить западные банки и фонды, сообщило Frank Media со ссылкой на главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина. По его словам, на счета типа С поступают дивиденды от «голубых фишек», половиной бумаг которых владели нерезиденты.

Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей, — заявил гендиректор «Инвестпалаты».

Седушкин отметил, что с мая по декабрь прошлого года на счетах типа С могло скопиться порядка 450 млрд рублей.

Ранее британский юрист и эксперт по санкциям Фрэнсис Бонд заявил, что Великобритания не сможет конфисковать замороженные активы России, поскольку в мире не существует подобного прецедента. По его словам, даже для конфискации прибыли от российских активов могут потребоваться годы или десятилетия.

Он добавил, что страны, подписавшие Европейскую конвенцию по правам человека, «столкнутся с серьезными трудностями при конфискации чьей-либо частной собственности». Бонд добавил, что это возможно только по решению суда при доказанном факте совершения преступления.