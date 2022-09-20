МосБиржа с 3 октября приостанавливает торги британским фунтом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МосБиржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом на валютном рынке из-за потенциальных рисков и затруднений при проведении расчетов в валюте. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «британский фунт — российский рубль» (GBP-RUB) и «британский фунт — доллар США» (GBPUSD) в биржевом и внебиржевом режимах, — сказано в сообщении.

Уточняется, что исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам и сделкам, которые будут заключаться по 30 сентября 2022 года, пройдет в обычном режиме. Также МосБиржа ведет работу с банками-корреспондентами для возможного возобновления торгов. Об этом будет сообщено дополнительно, сообщается на сайте торговой площадки.

Ранее сообщалось, что индекс МосБиржи и фондовой биржи РТС в ходе торгов сократился более чем на 10%, опустившись ниже 2200 пунктов с 9 августа и 1200 пунктов с 30 августа. По состоянию на 15:09 индекс MOEX снизился на 10,64%, дойдя до отметки 2171,92 пункта.