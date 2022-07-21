«Могут быть серьезные последствия»: названа опасная схема покупки жилья Эксперт по недвижимости Аверс: завышение цены квартиры при покупке грозит уголовным делом

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Завышение цены квартиры при ее покупке является сговором и грозит уголовным делом, предупредила эксперт по недвижимости Ксения Аверс в разговоре с Lenta.ru. На такой шаг обычно идут, когда у покупателя нет денег на первый взнос по ипотеке, объяснила она. В этом случае в документах указывают стоимость выше, чем на самом деле, и банк дает большую сумму по ипотеке.

Во-первых, подлог документов — это сговор. И могут быть очень серьезные негативные последствия. Однако в России продолжают пользоваться этой схемой, часто закладывая в эту сумму еще и деньги на ремонт. <...> Покупатель, который получил такую расписку от продавца, в случае если сделка по каким-то причинам не состоится, может воспользоваться этой распиской и попросить продавца вернуть те самые два миллиона, которые он якобы получил, но по факту не получал, — рассказала Аверс.

Она призвала не использовать такую схему из-за ее высокого риска.

До этого Ксения Аверс сообщила, что наиболее финансово грамотным способом накопить на первоначальный взнос по ипотеке является ежемесячное откладывание денег. Она посоветовала россиянам использовать для этого копилку в банке.