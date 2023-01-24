Микрозаймы обезопасят: как теперь МФО будут проверять клиентов ЦБ предлагает 10 способов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России стандартизировал требования к идентификации клиентов микрофинансовых организаций. Скоро при выдаче онлайн-займов МФО должны будут использовать как минимум три из предложенных ЦБ способов проверки заемщика. Это должно снизить число мошеннических займов по чужим документам, считают эксперты.

Что меняют новые стандарты от ЦБ

ЦБ обязал микрофинансовые организации (МФО) при выдаче микрозаймов онлайн проверять личность заемщика по определенным параметрам. Всего регулятор указал 10 способов проверки — этот перечень содержится в новой редакции базового стандарта совершения МФО операций на финансовом рынке.

Из них микрофинансисты будут должны использовать как минимум три. Этих проверок можно будет избежать, если клиент ранее уже проходил идентификацию, в том числе в офисах организаций.

Что это за 10 способов

В частности, компании должны проверить:

— документ, удостоверяющий личность заемщика, с использованием сервисов органов госвласти;

— кредитную историю;

— внешность получающего заем, в том числе через видеосвязь;

— действительность номера телефона;

— подлинность используемой карты (счета);

— доступ заемщика к электронной почте;

— устройство, подключенное к интернету.

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А также:

— использовать метод серии контрольных вопросов, связанных с заемщиком;

— проверить предоставленные заемщиком данные (идентификационные,

контактные и иные), используя сервисы госорганов;

— проверить сведения, предоставленные заемщиком, на их соответствие

общедоступным данным о нем.

Новые правила вступят в силу через три месяца и, как рассчитывают в ЦБ, позволят предотвратить мошенничество с использованием чужих персональных данных. Саморегулируемые организации (СРО) будут контролировать соблюдение стандарта микрофинансовыми организациями, а ЦБ в свою очередь проконтролирует СРО.

Как и кому это поможет

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Такие способы проверки заемщиков давно используют российские банки. Их используют и как меры борьбы с мошенниками, и в качестве защиты интересов самих банков от заемщиков с плохой кредитной историей. Но такие процедуры до сих пор не касались МФО, где получить «кредит до зарплаты» значительно проще практически любому гражданину. И получение займов мошенниками по поддельным или украденным паспортам не редкость. Поэтому действия ЦБ — это один из способов защитить россиян от преступников. Для добросовестных заемщиков процедура оформления займа усложниться не должна, ведь сверка данных занимает не так много времени. Но ответственность МФО при выдаче кредита теперь повысится.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов:

Стандартизация работы МФО — один из шагов ЦБ к дальнейшему развитию микрофинансовых организаций. Банк России занимается этим с тех самых пор, как в 2013 году стал мегарегулятором. От мошенников поможет защититься только бдительность самих граждан (в части доступа к их персональным данным третьих лиц. — NEWS.ru) и параллельная проверка микрофинансовой организации. Это снизит число случаев, когда мошенники оформляют займы в МФО по чужим документам и данным: стандарт предусматривает проверку документов по системам, аналогичным и действующим в банках. В данном случае стандартизация является не усложнением, а введением узаконенных, базовых требований к МФО, которые они должны соблюдать, зафиксировав во внутренних нормативных документах.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко: