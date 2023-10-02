Курс евро на МосБирже вырос до 104 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на Московской Бирже вырос на 65 копеек и достиг отметки в 104,09 рубля. Подобные значения фиксируются впервые с 14 сентября. Курс доллара также вырос на 70 копеек и составил 98,67 рубля. По мнению экспертов, отечественная валюта может укрепиться благодаря росту цен на нефть.

Стоимость юаня на МосБирже выросла до 13,52 рубля. Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин в разговоре с РБК сообщил, что ослабление рубля связано с завершением налогового периода, пик которого пришелся на четверг, 28 сентября.

По его словам, изменения курса иностранной валюты также свидетельствует о сохранении повышенного спроса среди россиян на доллары, евро и юани. Однако для удовлетворения спроса валюты не хватает, так как ее приток на внутренний рынок недостаточен.

В банке «Санкт-Петербург» также связывают ослабление рубля с окончанием налогового периода. В то же время Бабин считает, что ситуация может измениться и привести к укреплению отечественной валюты.

Нефтяные цены с августа находятся на многомесячных вершинах. Это должно постепенно увеличивать экспортную выручку и приток инвалюты в страну, — заявил он.

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев ранее также заявил, что цены на нефть продолжат расти, что приведет к укреплению рубля. При этом он допустил, что Центробанк РФ примет решение о повышении ключевой ставки до 15%. Эксперт рекомендует россиянам открыть сберегательные счета, чтобы сделать финансовую систему более устойчивой.