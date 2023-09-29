Экономист рассказал, ждать ли очередного падения курса рубля Экономист Разуваев предрек очередное повышение ключевой ставки до 15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены не нефть продолжат расти, при этом можно ожидать очередного повышения ключевой ставки до 14-15%, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, в ближайшее время валютный курс будет варьироваться от 90 до 100 рублей за один доллар.

У рубля проблемы, доллар превысил 98 рублей на бирже. Я считаю, что цены не нефть продолжат расти, при этом можно ожидать очередного повышения ключевой ставки до 14-15%, и с приближением президентских выборов рубль все же укрепится. Также соглашусь с позицией ЦБ, сегментации валютного рынка по китайскому образцу быть не должно, курс у нас один. В ближайшее время курс доллара будет варьироваться от 90 до 100 рублей, не выше, – рассказал Разуваев.

Экономист посоветовал открывать сберегательный счет и держать деньги там, тогда финансовая система будет более устойчивой. При этом людям, которые привыкли покупать все в кредит, будет тяжело, считает эксперт.

Людям, которые привыкли брать все в кредит, будет тяжело жить. Есть важный момент, почему появился тренд на покупки в кредит. Считалось, что на Западе ставки почти нулевые, поэтому к нам хлынут дешевые деньги и в России также будут ставки низкие, но такого, конечно, не будет, – добавил Разуваев.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что сохранение ключевой ставки в России на уровне 7,5–8,5% ослабило бы курс рубля. Тем не менее повышение ставки не дает такого эффекта, который был при открытом счете капитала.