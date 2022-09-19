Крупнейший банк Турции остановил работу с платежной системой «МИР»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейший частный банк Турции İş Bankası остановил работу с российской платежной системой «МИР», передает Halk TV. По информации турецкого телеканала, такое решение последовало из-за опасений попасть под санкции Минфина США, который ранее заявил о последствиях для финансовых организаций, работающих с российской платежной системой.

По информации агентства ТАСС, банкоматы İş Bankası перестали выдавать турецкие лиры с карт платежной системы «МИР» — при попытке снять турецкие лиры система отказывает в выдаче денег, указывая на «превышение суточного лимита».

Ранее сообщалось, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Как сообщила газета Financial Times, речь, в частности, идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир». Брюссель также намерен направить делегацию в Турцию, чтобы напрямую заявить о своих опасениях относительно обхода санкций.

О проблемах с приемом карт «Мир» в турецких отелях ранее стало известно на портале Tourdom. По его данным, обслуживать эти карты перестал банк Vakif из-за указания Центробанка Турции. Представитель сети Titanic, в свою очередь, сообщил, что из-за угрозы санкций платежи с картами «Мир» больше не проводят Ziraat Bankasi, Is Bank, Deniz Bank.

Сейчас карты «Мир» принимают к оплате во Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.