Клишас объяснил, когда можно будет говорить о реальном укреплении рубля Глава комитета СФ по госстроительству Клишас: пока рано говорить о реальном укреплении рубля

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил в своём Telegram-канале, что проверить покупательную способность рубля удастся, когда россияне смогут приобрести зарубежную валюту по биржевому курсу.

О реальном укреплении рубля можно будет говорить тогда, когда люди смогут по биржевому курсу купить наличную валюту, — заявил Клишас.

По данным МосБиржи, накануне рубль укрепился до отметки в 57,54 за доллар США, В последний раз американская валюта торговалась на ней ниже 58 рублей в апреле 2018 года.

Курс евро снизился до 60,78, преодолев порог в 61 рубль впервые с апреля 2017-го. Однако иностранные аналитики считают, что Центробанк России сделал рубль ручной валютой, лишив его свободного обменного плавания.

Тем не менее благодаря укреплению рубля активировалось замедление инфляции, чему свидетельствуют последние данные Росстата о росте цен, который почти остановился (0,05% за неделю 7–13 мая). Но это медленный процесс, плоды которого будут заметны лишь в долгосрочной перспективе в отличие от обратного эффекта слабого рубля.