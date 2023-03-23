Как вырастут пенсии с 1 апреля: кому и на сколько повысят выплаты 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 апреля 2023 года в России повысят социальные пенсии. В 2022 году их увеличивали дважды из-за ожидания высокой инфляции. В этом году правительство сбавило темп, рассчитывая на более оптимистичный прогноз. Как увеличатся пенсионные выплаты — в материале NEWS.ru.

Что такое социальные пенсии

1 апреля 2023 года в России проведут ежегодную индексацию социальных пенсий — выплат, назначаемых инвалидам, а также детям и совершеннолетним студентам-очникам, о родителях которых ничего не известно или которые потеряли хотя бы одного кормильца. Кроме того, такие выплаты назначают мужчинам старше 70 лет и женщинам старше 65 (для малочисленных народов Севера это 55 и 50 лет соответственно), и трудовой стаж пенсионеров здесь роли не играет.

Вывод: эта пенсия выплачивается именно из-за нетрудоспособности получателя.

Как вырастут эти пенсии

В этом году социальная пенсия повысится на 3,3%, в прошлом году рост составил 19,46%. Напомним, в 2022-м социальные пенсии по указу президента России были проиндексированы дважды: с 1 апреля они выросли на 8,6%, а с 1 июня — еще на 10%.

Внеплановое повышение проводилось из-за ожидания высокой инфляции, однако в итоге рост пенсий даже превысил ее. Напомним, официальный уровень инфляции на конец 2022-го составил 11,9%, в этом году ЦБ ожидает инфляцию в размере 5–7%.

Как это выглядит в рублях

Сейчас минимальный размер социальной пенсии в России составляет 4279,14 руб. в месяц (ее получают инвалиды III группы), а максимальный — 12 082,06 руб. в месяц (инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды). Подробнее о размере каждого вида пенсий можно прочитать тут.

С учетом повышения минимальная и максимальная планка достигнут 4420,35 руб. и 12 480,77 руб. соответственно. Пенсия индексируется автоматически, никаких документов для этого подавать не нужно.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Какие еще пенсии выросли в 2023 году

В 2023 году произошел рост и других видов пенсий. Первой была проиндексирована обычная страховая пенсия, которая выплачивается всем имеющим трудовой стаж россиянам при наступлении пенсионного возраста и уходе с работы. С 1 января она выросла на 4,8%. Для работающих пенсионеров такая индексация не предусмотрена, но ежегодно им добавляются пенсионные баллы за текущую работу, и они тоже индексируются на 4,8%.

Кроме того, 1 октября 2023 года ожидается индексация выплат военным пенсионерам, то есть военнослужащим и сотрудникам силовых структур, вышедшим на пенсию. Глава комитета Госдумы по обороне обещал повышение выплат на 10,5%.

Что будет с надбавками

Вследствие роста страховой пенсии будут увеличены и другие надбавки, которые рассчитываются на ее основе. Например, пенсионеры старше 80 получают удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, соответственно, и она увеличилась на 4,8% с января.

Граждане, проработавшие в сельскохозяйственной отрасли более 30 лет, получают надбавку размером 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Такая выплата тоже проиндексирована на 4,8%.

Ранее NEWS.ru также писал об индексации более 40 выплат с февраля.