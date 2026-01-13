Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки Юрист Алиев: при переводах на карту нужно разделять личные и деловые платежи

С начала 2026 года российские банки ужесточили контроль за переводами между физическими лицами, что привело к увеличению числа блокировок и «заморозок» операций. Чтобы избежать санкций по закону о противодействии отмыванию доходов, гражданам следует четко разделять личные и деловые платежи, а также указывать корректное назначение платежа, заявил NEWS.ru юрист, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Магомедали Алиев.

Используйте личные карты исключительно для бытовых операций. Для бизнеса открывайте расчетный счет ИП или применяйте режим самозанятых. Всегда указывайте точное назначение платежа («возврат долга», «подарок на день рождения», «компенсация за совместную покупку»). И не дробите крупные суммы на мелкие переводы — это классический признак обналичивания, — сказал Алиев.

По его словам, также следует хранить подтверждающие документы (расписки, договоры, чеки) минимум три года. А при условии получения регулярного дохода следует легализовать его (самозанятость или ИП). Соблюдение этих правил минимизирует риски в 99% случаев, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские банки стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах. При попытке оплаты большого заказа банк сначала блокирует операцию, а затем присылает уведомление, что оплата отклонена во избежание мошенничества. Чтобы снять ограничение, человеку необходимо позвонить в банк или самому дождаться звонка.