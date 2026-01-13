Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 14:53

Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки

Юрист Алиев: при переводах на карту нужно разделять личные и деловые платежи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С начала 2026 года российские банки ужесточили контроль за переводами между физическими лицами, что привело к увеличению числа блокировок и «заморозок» операций. Чтобы избежать санкций по закону о противодействии отмыванию доходов, гражданам следует четко разделять личные и деловые платежи, а также указывать корректное назначение платежа, заявил NEWS.ru юрист, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Магомедали Алиев.

Используйте личные карты исключительно для бытовых операций. Для бизнеса открывайте расчетный счет ИП или применяйте режим самозанятых. Всегда указывайте точное назначение платежа («возврат долга», «подарок на день рождения», «компенсация за совместную покупку»). И не дробите крупные суммы на мелкие переводы — это классический признак обналичивания, — сказал Алиев.

По его словам, также следует хранить подтверждающие документы (расписки, договоры, чеки) минимум три года. А при условии получения регулярного дохода следует легализовать его (самозанятость или ИП). Соблюдение этих правил минимизирует риски в 99% случаев, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские банки стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах. При попытке оплаты большого заказа банк сначала блокирует операцию, а затем присылает уведомление, что оплата отклонена во избежание мошенничества. Чтобы снять ограничение, человеку необходимо позвонить в банк или самому дождаться звонка.

переводы
карты
банки
блокировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп ответил, продолжит ли Зеленский проводить кадровые перестановки
«Руки-загребуки»: активист Рыськов объяснил, почему ему не жаль Долину
В «Канте» раскрыли новые детали драки с инструкторами
Жена Петросяна поделилась советом, как войти в рабочую неделю
Полина Диброва показала фигуру после новогодних праздников
Невролог поделилась способами наладить режим сна после длинных выходных
В российском регионе увеличение зарплат в два раза опередило рост инфляции
Психолог дала советы, как искоренить токсичные паттерны в поведении
В работе российского провайдера зафиксировали сбой
«Не суйтесь»: военкор объяснил массированные удары по объектам в Киеве
Экс-работницы Иглесиаса раскрыли грязную тайну звездного певца
Корпоратив за миллионы обернулся угрозой уголовного дела для Лободы
Андрей Малахов назвал самую ценную вещь в своем доме
«Стильно, качественно, по-настоящему»: Захарова запустила новый флешмоб
Пригожин оценил решение Кологривого дебютировать в качестве певца
Годовалого ребенка окунули в прорубь в одном из российских городов
«Проверка на прочность»: политолог раскрыл будущее Ирана после протестов
Танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке БПЛА в Черном море
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 января, фото, видео
Бывший президент Южной Кореи может лишиться головы
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.