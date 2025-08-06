Эксперт назвал сроки отказа от наличных денег в России Экономист Гриф: после 2030 года использование наличных денег станет редкостью

В следующем десятилетии использование бумажных банкнот станет нишевой редкостью, заявил NEWS.ru замгендиректора по экономике и промышленности Делового экономического центра СНГ, председатель Совета по развитию Российско-Оманского бизнеса при правительстве Москвы Александр Гриф. По его мнению, полностью «безналичная Россия» в ближайшие 5–10 лет маловероятна. Однако тренд на вытеснение наличных продолжится, считает эксперт.

Полностью безналичная Россия в ближайшие 5–10 лет маловероятна. Однако шаг за шагом страна приближается к сценарию, где кеш уйдет на второй план. При благоприятных условиях уже в следующем десятилетии может сложиться ситуация, когда использование банкнот станет нишевой редкостью, — сказал Гриф.

По его словам, полный переход на безналичные расчеты возможен только при соблюдении ряда условий. В их числе Гриф назвал тотальную финансовую доступность, доверие населения к цифровым деньгам, гарантированную кибербезопасность и минимизацию теневой экономики.

Ранее экономист Софья Благова посоветовала россиянам всегда иметь при себе наличные, рассчитанные на два-три дня обычных расходов. Она объяснила это возможностью перебоев с безналичной оплатой, несмотря на то что снижение уровня безналичных платежей маловероятно.