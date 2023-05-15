Стало известно, как может упасть доллар в ближайшие недели Эксперт: доллар еще может упасть до 73 рублей до конца мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

До конца месяца доллар еще может упасть до 73 руб., а евро — до 82 руб. Таким прогнозом с NEWS.ru поделился руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев, несмотря на сегодняшнее укрепление западных валют. Так, на момент публикации этого материала доллар на бирже стоит 79,2 руб., а евро — 85,9 руб.

Не будем забывать, что в банковском секторе США зреет кризис, страна встала на грань технического дефолта. В Европе высока вероятность наступления рецессии, а также в среднесрочной перспективе Евросоюз может попасть в сильную зависимость от китайского капитала в плане развития возобновляемых источников энергии (ветровых генераторов, солнечных батарей, ГЭС. — NEWS.ru). Так что, думаю, до конца мая мы можем увидеть коррекцию нашей нацвалюты — доллар по 73 рубля, евро по 82 рубля, — сказал Деев.

Рост западных валют к рублю эксперт объясняет замедлением роста цен на мировую и российскую нефть.

На прошлой неделе NEWS.ru уже писал о росте курса рубля на бирже до 75 с небольшим за доллар. Тогда на курс американской валюты давили новости о том, что демократы и республиканцы не могут договориться о повышении потолка госдолга, который уже дошел до утвержденного законом предела. Отмечалось, что если власти страны не договорятся о его повышении, то государство ждет как минимум технический дефолт — временная невозможность страны платить по своим обязательствам. Но в целом такой риск эксперты отвергают. Большая часть аналитиков полагает, что власти договорятся и либо не допустят дефолта, либо же он будет кратковременным и почти ни на что не повлияет.