Экономист заявил, что курс доллара упадёт до уровня 2018 года Экономист Тузов счёл возможным укрепление курса рубля до уровня 2018 года

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Доллар к рублю на российском рынке в условиях ограниченной валютной ликвидности продолжит слабеть, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. По его словам, уже на следующей неделе возможен курс, близкий к 60 рублям за доллар, что соответствует уровню 2018 года, сообщает агентство ПРАЙМ.

Экономист отметил, что для экономики России такие цифры окажутся неприемлемыми, поэтому доллару не дадут сильно упасть.

Такой курс не выгоден российской экономике и Минфину РФ придётся заняться сдерживанием падения курса доллара к рублю. Чтобы в среднем по году он был около 70 рублей за доллар. Иначе будут проблемы с наполняемостью бюджета за счёт налогов от экспортёров, — подчеркнул эксперт.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что курс рубля во многом искусственный, сейчас он вырос в основном из-за продажи экспортёрами валютной выручки. Он добавил, что чрезмерное укрепление национальной валюты несёт определённые риски для бюджета.