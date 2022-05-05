Экономист предупредил об искусственном характере курса рубля Экономист Масленников предупредил об искусственном характере курса рубля

Фото Petr Svancara/CTK/Global Look Press

Курс рубля во многом искусственный, сейчас он вырос в основном из-за продажи экспортёрами валютной выручки, сообщил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников «ПолитЭксперту». Эту выручку можно оставить у себя, но непонятно, что делать с ней дальше в условиях санкций, объяснил он.

Курс всё-таки во многом носит искусственный характер. Потому что есть и валютный контроль, и контроль за движением капиталов. Но самое главное: ну хорошо, получили вы экспортную выручку и решили её оставить у себя, но что вы будете с ней делать, когда многие экспортные каналы перекрыты санкциями? Это как хороший фильм, который мы смотрим по телевизору, но не являемся участниками, чтобы с этими валютными ценностями что-то делать, — сказал Масленников.

Он добавил, что чрезмерное укрепление национальной валюты несёт определённые риски для бюджета. При подорожании рубля становится меньше отчислений, необходимых для финансирования антикризисных расходов. По словам Масленникова, это является «головной болью» для ЦБ, ему нужно найти оптимальный уровень рубля с балансом интересов экспортёров и импортёров.

Неким «рабочим ориентиром» экономист назвал курс в 81 с небольшим рубль за доллар.

Сегодня, 5 мая, доллар на МосБирже упал до 66 рублей впервые с марта 2020 года. Курс европейской валюты снизился на 24,25 копейки и составил 70,2 рубля.

Тем временем британская налоговая служба отозвала у МосБиржи статус признанной. Данное решение было принято в связи с санкциями, введёнными Соединённым Королевством в отношении России.