Доллар на МосБирже упал до 66 рублей впервые с марта 2020 года

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар опустился до 66 рублей, об этом свидетельствуют данные МосБиржи. Это рекордное падение с марта 2020 года.

В начале торгов доллар опускался до 65,31 рубля. Падение составило около 2%. Позднее валюта немного выросла — на 0,11%, до 66,37 рубля.

Тем временем рубль продолжает укрепляться по отношению к евро. Курс европейской валюты снизился на 24,25 копейки и составил 70,2 рубля.

Ранее французская газета Le Figaro написала, что ситуация на Украине подорвала гегемонию доллара. США создали из своей валюты оружие массового поражения, заморозив большое количество российских золотовалютных резервов, отмечало издание.