Le Figaro: ситуация на Украине подорвала гегемонию доллара

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Ситуация на Украине подорвала безграничную гегемонию доллара, пишет французская газета Le Figaro. Отмечается, что Соединённые Штаты создали из своей валюты оружие массового поражения, заморозив большое количество российских золотовалютных резервов.

Разрушение гегемонии американской валюты рано или поздно произошло бы, но из-за ситуации на Украине оно случится гораздо быстрее, — говорится в статье издания.

Le Figaro привела слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который ранее заявил, что американское оружие (доллар) «обоюдоострое», ведь те, кто держат свои резервы в долларах отныне не могут быть уверены, что рано или поздно США их не украдут. Газета подчеркнула, что это заявление «отнюдь не пустое».

Автор статьи поставил вопрос: «Не утратит ли американская валюта свой статус?», учитывая, что позиция доллара на протяжении последнего века зависела от развития ситуации в мире.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия продолжит способствовать снижению монополии доллара США как основной резервной валюты и платёжного средства в международной торговле.

В середине апреля издание Global Times опубликовало статью, в которой говорится, что российский рубль укрепляется, несмотря на введённые против Москвы санкции со стороны Запада. Отмечается, что основная причина роста российской валюты в том, что РФ продолжает продавать нефть и газ другим странам. Журналисты при этом уточняют, что прогнозы президента США Джо Байдена о том, что рубль «превратится в руины», не сбылись.

4 мая по состоянию на 18:01 курс доллара опускался до 68 рублей. Это рекордный показатель с марта 2020 года.