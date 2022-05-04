Курс доллара на МосБирже опустился до 68 рублей впервые с марта 2020 года

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Курс доллара опустился до 68 рублей, свидетельствуют данные МосБиржи. Это рекордное значение с марта 2020 года.

Доллар на валютных торгах МосБиржи показал ускоренное снижение до 4,24%. В настоящий момент он торгуется на отметке 67,91 рубля.

Также стало известно, что курс евро опустился ниже 71 рубля. Такие данные зафиксированы впервые с февраля 2020 года.

Ранее аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев сообщил, что рубль в мае продолжит укрепляться, а курс доллара установится на уровне 70–72 рублей. Поддержку российской валюте обеспечивают новости из Европы, считает он. Если компании региона будут оплачивать газ по предложенной Россией схеме, то нацвалюта получит серьёзную опору.