Аналитик дал прогноз на курс рубля в мае Аналитик Сыроваткин: рубль в мае продолжит укрепляться

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Рубль в мае продолжит укрепляться и курс доллара установится на уровне 70–72 рублей, сообщил аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев изданию «Компания». Поддержку российской валюте обеспечивают новости из Европы, считает он. Если компании региона будут оплачивать газ по предложенной Россией схеме, рубль получит серьёзную опору.

По словам Джиоева, укрепление происходит благодаря валютным ограничениям, отсутствию нерезидентов на рынке и продаже выручки компаниями-экспортёрами. В свою очередь аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин посоветовал инвесторам обратить внимание на швейцарский франк.

Похоже, что ЦБ Швейцарии «упёрся» и не хочет допускать снижения курса евро к франку ниже паритета. <...> И если евро начнёт дорожать против доллара, то франк будет иметь все шансы показать опережающую динамику, — сказал он.

При этом главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что резкое укрепление рубля невыгодно для российского бюджета и экспортёров.

4 мая курс доллара в начале торгов на МосБирже опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. Курс евро же упал ниже 73 рублей, в последний раз такие показатели наблюдались в марте 2020 года.

В середине апреля издание Global Times опубликовало статью, в которой говорится, что российский рубль укрепляется, несмотря на введённые против Москвы санкции со стороны Запада. Отмечается, что основная причина роста российской валюты в том, что РФ продолжает продавать нефть и газ другим странам.