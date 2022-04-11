Global Times: российская валюта укрепляется вопреки санкциям

Российский рубль укрепляется несмотря на введённые против Москвы санкции со стороны Запада, сообщает издание Global Times. Отмечается, что основная причина этого в том, что Россия продолжает продавать нефть и газ другим странам. Журналисты при этом уточняют, что прогнозы президента США Джо Байдена о том, что рубль «превратится в руины», не сбылись.

Рубль почти полностью восстановился после потерь из-за спецоперации на Украине. Европа по-прежнему зависит от российского газа, — сказано в публикации.

Несмотря на попытки Запада ослабить экономику России, большинство стран в мире отвергло санкции против Москвы, так как это противоречит их материальным интересам.

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг ранее заявил, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны. Он добавил, что Индия получает российскую нефть по дисконтной цене. Он выступил против идеи введения эмбарго на поставки российского газа.

Он добавил, что отказ от поставок российского газа никак не повлияет на спецоперацию на Украине. Предприниматель подчеркнул, что в случае отказа от топлива из РФ предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%.