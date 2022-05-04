МИД: Россия продолжит ослаблять доллар В МИД заявили, что Россия продолжит ослаблять доллар на мировой финансовой арене

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россия продолжит способствовать снижению монополии доллара США как основной резервной валюты и платёжного средства в международной торговле, заявил в интервью «Российской газете» директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, у Москвы достаточно возможностей для поддержки устойчивого развития национальной экономики, несмотря на давление извне.

Будем предпринимать дальнейшие шаги, направленные на снижение монополии дискредитировавшего себя доллара США как основной резервной валюты и платёжного средства в международной торговле, — сказал он.

В середине апреля издание Global Times опубликовало статью, в которой говорится, что российский рубль укрепляется, несмотря на введённые против Москвы санкции со стороны Запада. Отмечается, что основная причина роста российской валюты в том, что РФ продолжает продавать нефть и газ другим странам. Журналисты при этом уточняют, что прогнозы президента США Джо Байдена о том, что рубль «превратится в руины», не сбылись.

4 мая в начале торгов на МосБирже курс доллара США опустился ниже 69 рублей, впервые с июня 2020 года, а курс европейской валюты упал ниже 73 рублей, в последний раз такие показатели наблюдались в марте 2020 года.