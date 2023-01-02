Экономист спрогнозировал резкий рост цен на группу товаров в 2023 году Экономист Разуваев: в 2023 году резко подорожает бытовая техника, импортная одежда и алкоголь

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В начале 2023 года в России могут резко подорожать бытовая техника, одежда зарубежного производства и алкогольная продукция, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, это связано как с общим подорожанием импорта, так и с особенностями рынка. Он призвал россиян приобрести необходимые товары из этих категорий в новогодние каникулы.

Первым делом в новом году подорожает бытовая техника, импортная одежда и алкоголь. Так что, это приоритетные покупки на период проведения новогодних каникул. Связанно же это в первую очередь как с общим подорожанием импорта, так и рыночными тенденциями, — сказал Разуваев.

Кроме того, он отметил, что с нового года традиционно вырастут платежи за ЖКХ и проезд в общественном транспорте.

Ранее Разуваев рассказал, какие продукты необходимо заранее закупить к Новому году до повышения цен. Он посоветовал приобрести импортный алкоголь, который сейчас находится в дефиците, банку черной или красной икры, а также обратить внимание на долго хранящиеся продукты, являющиеся ингредиентами традиционного новогоднего салата оливье.