Экономист рассказал, как обрушение доллара скажется на ценах в России Экономист Остапкович: для заметного изменения цен в магазинах рубль должен укрепляться хотя бы месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар продолжает падение: за шесть торговых сессий на Московской бирже с 27 апреля по 5 мая американская валюта подешевела с почти 82 рублей до отметки ниже 77 рублей, однако по недельной динамике говорить о принципиальном изменении вектора еще рано, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Как рассказал он в разговоре с KP.RU, чтобы укрепление рубля повлияло на цены в российских магазинах, оно должно происходить по меньшей мере месяц.

Укрепление рубля — для бюджета это плохо, для экспортеров плохо, а для населения, может, и хорошо, если исходить из того, что это приведет к снижению цен на импортные продукты и продукты с импортной составляющей, — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что снижение цен в магазинах — процесс небыстрый, и укрепление рубля далеко не всегда к нему приводит. Так, падение курса доллара в пределах 1-3 рублей не влияет ни на цены, ни на инфляцию.

Период снижения важен. Для того, чтобы снижение на что-то влияло, оно должно стабильно наблюдаться в течение хотя бы месяца, — высказал мнение экономист.

Остапкович также предположил, что сегодня нет предпосылок для серьезного падения курса доллара, и до отметки в 60 рублей он вряд ли опустится, а комфортным для экономики и граждан эксперт назвал курс доллара в 78-80 рублей.

Ранее экономист Василий Колташов рассказал, что для вытеснения доллара с верхней позиции на мировом рынке необходимо создание единой валюты стран БРИКС.