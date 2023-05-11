Экономист предрек ослабление рубля Экономист Кульбака спрогнозировал дальнейшее ослабление курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серьезного укрепления рубля по отношению к другим валютам не наблюдается, а в перспективе возможно его ослабление, считает доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что происходящее на бирже укрепление рубля не является устойчивой тенденцией.

Эксперт спрогнозировал дальнейшее ослабевание российской национальной валюты, так как у многих игроков есть большой интерес именно к такому развитию событий. В частности, в этом заинтересован как бюджет страны, так и пул экспортеров.

В условиях бюджетного дефицита государству выгодно ослаблять рубль. Поэтому, вероятнее всего, рубль все-таки будет потихонечку ослабляться. Как он будет ослабляться, сказать очень сложно, но, я не думаю, что колебания будут больше 3-4 процентов в обе стороны, — высказал предположение экономист.

По его словам, на курс рубля во многом влияет соотношение экспорта и импорта.

По данным на утро 11 мая, рубль на Московской бирже демонстрировал умеренный рост, торгуясь по отношению к доллару на отметке 75,6, евро — 82,7.

Ранее экономист Юрий Твердохлеб рассказал о перспективах российско-индийской торговли в национальных валютах. По его мнению, идет процесс отладки внешнеторговых связей.