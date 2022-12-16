Дед Мороз или Кыш Бабай: кем и за сколько можно подработать на Новый год Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях на праздниках

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По данным платформы «Авито.Работа», чаще всего временные вакансии предлагают в продажах, логистике, индустрии гостеприимства, а также сфере развлечений. Больше всех в этот Новый год заплатят актерам-любителям, шеф-аниматорам ледовых программ и фотографам, неплохо получат и официанты с поварами. О том, сколько можно заработать до, во время и после праздников — в материале NEWS.ru.

Зимние волшебники и их помощники

Среди самых востребованных вакансий в эти дни, конечно же, актеры на роли Деда Мороза и Снегурочки. Одно из главных требований к соискателям — любой сценический опыт. Это может быть театральное образование, участие в КВН, студенческих фестивалях и т.п. Но бывают исключения. Например, одной промоутерской компании требовалось сразу 200 «дедушек» даже без опыта работы. Аниматорам предлагалось раздавать подарки пассажирам московского метро за 1200 руб. четырехчасовую смену(пока материал готовится к публикации, объявление сняли).

В преддверии Нового года работодатели ищут и других «зимних волшебников». Например, в Казани нужны не только опытные Деды Морозы и Санта Клаусы, но и Кыш Бабаи с их Кар Казы — татарский «зимние деды» и их «снежные дочери». За поздравление детей и взрослых на утренниках, корпоративах, домашних выездах с 20 декабря по 3 января они могут заработать от 4,5 тыс. до 7 тыс. руб. в день.

В Нижнем Новгороде для новогоднего проекта ищут Бабу-Ягу и гномов для проведения экскурсии-квеста на Карамельную фабрику Деда Мороза (40-60 тыс. руб. за смену), а в Петрозаводске — Чударика, который поможет Деду Морозу и Снегурочке провести представления для детей. Оплата 500-1000 руб. за часовое представление.

Где больше платят

От 60 тыс. руб. в неделю может заработать новогодний фотограф. Компании требуется специалист, готовый поработать на праздничных представлениях в Москве. Ему дадут возможность выбрать площадку ближе к дому и удобный график занятости, а при необходимости компания организует оплачиваемую стажировку и наставническую поддержку.

От 160 тыс. руб. за работу по выходным и праздникам в течение двух месяцев обещают шеф-аниматору ледовых программ. В его обязанности будет входить управление командой ледовой анимации и создание интерактивных шоу для гостей катка. В дополнение к зарплате работодатель готов предоставить двухразовое питание и организовать проезд корпоративным транспортом из Москвы в Одинцово и обратно.

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Для тех, кто устал от мегаполиса

Те, кто готов работать в праздники, но хочет сменить обстановку, могут присмотреться к вакансиям в туристических местах. Например, в один из отелей в Крыму на период с 31 декабря до 8 января хотят нанять повара-универсала с опытом работы. За обычную смену он может заработать от 3 тыс. рублей, а в новогоднюю ночь — до 9 тыс. рублей. Жильем и питанием специалиста обеспечат.

Пансионат в Ленинградской области приглашает на временную работу (с 25 декабря по 7 января) официанта. Оплата 2,4-2,6 тыс. руб. за 12-часовую смену. Кроме того, ему предоставят бесплатное проживание и питание.

Можно отправиться в Карелию и там встретить Новый год на одной из баз отдыха совершенно бесплатно. Взаимен придется поработать Дедом Морозом и Снегурочкой, но только 31 декабря, 1 и 2 января и всего по несколько часов в день. В свободное время можно насладиться местными красотам. Паре аниматоров предлагают проживание в теплом уютном отдельном домике.

Как выбрать надежного работодателя в интернете

Надежный работодатель — это тот, кто вовремя выдает зарплату, отчисляет налоги и взносы, оплачивает отпускные и переработки и т.д. Для того, чтобы понять, стоит ли доверять той или иной компании, можно «пробить» ее на специальных сервисах (например, на pb.nalog.ru), отмечают эксперты.

При поиске вакансий на «Авито. Работе» следует обращать внимание на значок «Компания проверена». Не лишним будет почитать отзывы сотрудников о работодателе при наличии соответствующей плашки «Есть мнения о работодателе».

В описании вакансии должны быть подробно указаны обязанности и условия. Лучше сравнить предлагаемые заработки со средними по региону и отрасли. Кроме того, важно тщательно изучить трудовой договор и любые другие документы перед тем, как их подписать. Для этого можно попросить выслать их заранее.

Наконец, при поиске подработки в интернете следует соблюдать несколько правил безопасности: