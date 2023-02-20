Более 30 человек задержаны за похищение 2 млрд рублей из Пенсионного фонда

Фото: НАК

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании 34 человек, причастных к похищению более 2 млрд рублей из средств Пенсионного фонда. На опубликованной видеозаписи от ФСБ видно, что сотрудников бывшего фонда, объединенного с Фондом социального страхования, задерживают на рабочих местах и у себя дома.

Выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищениях бюджетных средств Пенсионного фонда Российской Федерации. В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации и АО «Почта России», — говорится в сообщении федеральной службы.

Задержания проходили в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Экономические преступления были совершены в 2019–2021 годах. Злоумышленники маскировали их под перерасчет пенсий. Украденные средства перечислялись в АО «Почта России» и обналичивались.

Всего проведены 54 обыска. Задействовано более 1200 сотрудников правоохранительных и специальных ведомств, в том числе 600 бойцов ЦСН ФСБ, СОБРа и ОМОНа Росгвардии. Все фигуранты находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что сотрудников мэрии Новосибирска проверили на коррупцию, в результате чего 14 чиновников привлекли к ответственности. В ведомстве уточнили, что десять из них уволились до служебных разбирательств. По итогам проверки также был усилен контроль за муниципальными служащими в области соблюдения антикоррупционного законодательства.