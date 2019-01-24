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Объём «свободных денег» у граждан оказался рекордным

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Объём «свободных денег» у россиян в 2018 году стал самым большим с момента начала наблюдений. Согласно исследованию, проведённому холдингом «Ромир», в декабре он увеличился более чем в полтора раза по сравнению с ноябрём.

Индекс «свободных денег» отражает разницу между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. В октябре 2018 года показатель составлял 21,7 тыс. рублей, в ноябре — 23,5 тыс. рублей, а в декабре произошёл традиционный для конца года рост до 36,7 тыс. рублей. За год индекс увеличился на 20%.

Как отмечают в холдинге, в декабре объёмы «свободных денег» в российских семьях традиционно возрастают, несмотря на предновогодние расходы. Это связано с выплатой премий, бонусов и так называемых тринадцатых зарплат.

По итогам года индекс достиг среднего значения в 24,2 тыс. рублей, что является наиболее высоким показателем за всё время наблюдений. Темпы роста объёма «свободных денег» в 2018 году также оказались рекордными, говорится в исследовании.

Данные по индексу публикуются с 2008 года, в 2017 году индекс составил 18,5 тыс. рублей.

Как ранее писал News.ru, финансовая пропасть между богатейшими людьми планеты и беднейшими 3,8 млрд человек продолжает расширяться. В 2018 году число миллиардеров выросло до 2208, а за последние десять лет — почти вдвое.


#деньги #исследование #доходы #финансы #население
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