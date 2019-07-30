https://static.news.ru/photo/f0152a9c-b371-11e9-99ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский «Нафтогаз» подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму.

«Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причинённых экспроприацией активов группы «Нафтогаз» в Крыму. Группа «Нафтогаз» просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 миллиарда долларов, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Крым стал российским регионом после прошедшего в марте 2014 года референдума, в ходе которого за воссоединение с Россией высказались более 95% жителей полуострова.

Ранее News.ru писал, что украинский «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит с «Газпромом». Газовый холдинг просит изменить тариф с марта 2013 года, предварительно оценив свои денежные претензии на сумму $11,58 млрд, не считая процентов.