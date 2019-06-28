Белоруссия может повысить ставку тарифа на прокачку российской нефти. С таким предложением выступил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Виктор Борисенко.
По его мнению, снижение объёмов транспортировки сырья из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба» может компенсировать увеличение транзитного тарифа.
Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%, — считает Борисенко.
Как ранее писал News.ru, власти Белоруссии оценили ущерб от загрязнения нефтепровода «Дружба», после чего оборудование Мозырского НПЗ частично вышло из строя, примерно в $20 млн. Сумму на заседании местного парламента озвучил вице-премьер республики Игорь Ляшенко.