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Власти Белоруссии оценили ущерб от загрязнения нефтепровода «Дружба», после чего оборудование Мозырского НПЗ частично вышло из строя, примерно в $20 млн. Сумму на заседании местного парламента озвучил вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

Мозырский НПЗ, не имея альтернативного источника поставки нефти, должен был оптимизировать свой технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа, — передаёт слова Ляшенко БелТа. Также, по его словам, по...