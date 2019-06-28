https://static.news.ru/photo/58ae9c80-99a2-11e9-a855-fa163e074e61_1024.jpg Фото: DPA/TAСС

Власти Белоруссии оценили ущерб от загрязнения нефтепровода «Дружба», после чего оборудование Мозырского НПЗ частично вышло из строя, примерно в $20 млн. Сумму на заседании местного парламента озвучил вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

Мозырский НПЗ, не имея альтернативного источника поставки нефти, должен был оптимизировать свой технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа, — передаёт слова Ляшенко БелТа.

Также, по его словам, по той же причине белорусская сторона недополучила около 250 тысяч тонн нефти. Если не будет никаких договорённостей с Россией по компенсации, то Белоруссия обратится в суд, информирует Life .

Как ранее писал News.ru, все три нитки магистрального нефтепровода «Дружба» очищены от загрязнённой нефти. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.