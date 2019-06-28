https://static.news.ru/photo/14519bea-9994-11e9-a3bd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: transneft/facebook.com

Все три нитки магистрального нефтепровода «Дружба» очищены от загрязнённой нефти. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.

В пятницу, 28 июня, мы завершили очередной этап дорожной карты: полностью очищены от загрязнённой нефти все три нитки магистрального нефтепровода «Дружба» от польской границы до Мозыря, — сообщил он.

По словам Борисенко, тем не менее трубопровод на территории Белоруссии ещё не готов к работе в полном объёме, поскольку на участке от российской Унечи до Мозыря в рабочем состоянии только одна труба из двух. Её очистка является следующим этапом дорожной карты, который будет завершён к 12–13 июля, сообщил руководитель.

Как ранее писал News.ru, механизм урегулирования вопроса компенсаций грузоотправителям в связи с загрязнением сырья в трубопроводе «Дружба» будет общим для всех. Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.