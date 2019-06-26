https://static.news.ru/photo/bd79bb16-9823-11e9-ab18-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Механизм урегулирования вопроса компенсаций грузоотправителям в связи с загрязнением сырья в трубопроводе «Дружба» будет общим для всех. Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

По его словам, все требования должны быть урегулированы в рамках заключённых договоров, о чём грузоотправителям, зарубежным транспортным операторам и нефтетрейдерам было сообщено на совещании 3 июня. С тех пор никаких изменений не произошло и вопрос эксклюзивности по выплатам не стоит, сказал Дёмин.

Он также напомнил, что подсчёт потерь будет ориентировочно проводиться до конца лета.

Как ранее писал News.ru, чешский нефтехимический холдинг Unipetrol возобновляет получение российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил председатель национального Управления госрезервов Чехии Павел Швагр.