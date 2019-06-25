https://static.news.ru/photo/55ef9b54-975c-11e9-8c73-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jan Woitas/Global Look Press

Чешский нефтехимический холдинг Unipetrol возобновляет получение российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил председатель национального Управления госрезервов Чехии Павел Швагр.

Новые анализы поступающей [в Чехию] российской нефти подтвердили её соответствие требуемым стандартам, — сказал он.

По словам Швагра, холдинг регулярно и тщательно проверяет качество поступающего сырья.

В Белоруссии признали, что причиной загрязнения польского участка трубопровода «Дружба» 19 июня могло стать автоматическое включение системы раскачки дренажных ёмкостей нефтеперекачивающей станции. Об этом говорится в письме первого заместителя гендиректора «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго, направленном в польский концерн PERN, а также менеджерам «Транснефти» Юрию Шугаеву и Сергею Андронову, писал News.ru.