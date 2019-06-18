https://static.news.ru/photo/f21660be-91ab-11e9-ac6b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московская Биржа сообщила о падении курса евро ниже отметки в 72 рубля. Это произошло впервые с 23 мая текущего года.

В настоящее время стоимость европейской валюты достигла 71,9206 рубля, что на 23,31 копейки (0,32%) меньше, чем во время закрытия предыдущих торгов.

По данным МосБиржи, стоимость доллара также снизилась до 64,2443 рубля.

Ранее News.ru писал, что курс доллара к евро начал снижаться в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%.