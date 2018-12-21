Доктрина продбезопасности может быть обновлена

https://news.ru/storage/news/d7ca70233e3869ee018f69c1d80bcb2b/f47bbc69-28f8-4762-9510-c74984d75d0b_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Доктрина продовольственной безопасности в новой редакции внесена в правительство, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Предыдущая версия была принята восемь лет назад.

Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы пересмотреть документ, передаёт слова чиновника «РИА Новости».

«Чем она отличается от старой? На сегодняшний день мы по ряду товаров себя обеспечили полностью», — объяснил он.

Теперь в документе будут установлены показатели производства, направленного на экспорт в другие государства. Также появятся показатели по доступности продовольствия: сколько продуктов можно купить на минимальный доход и насколько легко можно найти торговую сеть с нужными товарами.

Как ранее сообщал News.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что стране необходимы прорывные открытия, которые укрепят продовольственную безопасность и обеспечат независимость фарминдустрии.