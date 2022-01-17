Журналист Караулов перечислил людей, знавших про сейф с деньгами Градского

Телеведущий Андрей Караулов перечислил людей, которые знали о том, что Александр Градский хранил крупную сумму денег в сейфе в своей московской квартире. После смерти певца наличные, по словам Караулова, забрала вдова музыканта Марина Коташенко — эти 100 млн рублей и были похищены у неё накануне. Об этом блогер рассказал на своём YouTube-канале.

Живущий в Подмосковье журналист (дом Градского находится по соседству) посетовал на не очень качественную, на его взгляд, работу местного отдела полиции и усомнился, что дело об ограблении Марины Коташенко удастся раскрыть имеющимися силами. Он призвал главу МВД Владимира Колокольцева разобраться в этом вопросе. По словам Караулова, четыре года назад из его дома украли картину, но после обращения в полицию в возбуждении уголовного дела ему было отказано, хотя он знал и вора, и местонахождение пропажи.

В подтверждение своих претензий к работе местной полиции Андрей Караулов напомнил, что прошли уже сутки с момента ограбления вдовы Градского, но его до сих пор никто не опросил, хотя телеведущий «входил в число людей, знавших о сейфе в квартире Градского». Именно там музыкант хранил 100 млн рублей, украденных у Марины Коташенко накануне.

Сегодня должны были допросить всех, кто знал про сейф в московской квартире Градского. А кто знал? Градский покойный и его жена, я, моя жена Варя, моя тёща — её надо допросить с особенным пристрастием, и две-три подруги Саши (верные ему люди, действительно друзья, не любовницы). Допросите меня, если хотите раскрыть дело! Может, я всё это организовал? — заявил Караулов.

Телеведущий намекнул на неких людей, которые также знали о хранившихся в сейфе Градского деньгах. «Это те, кто скрёбся в дверь в ту ночь (перед смертью музыканта. — NEWS.ru), отчего Марина в ужасе звонила адвокату Барщевскому и спрашивала, как ей быть», добавил Караулов.

Ранее Андрей Караулов рассказал, кто виноват в ограблении вдовы Александра Градского. По его мнению, Марина Коташенко «уже потеряла всё» и «уже должна» старшим детям музыканта 50 млн рублей. Караулов назвал «чушью» версию об инсценировке ограбления самой вдовой музыканта.

При этом председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил NEWS.ru, что не верит в версию об ограблении Марины Коташенко. По мнению Пашкина, который в прошлом работал старшим оперуполномоченным службы УБХСС Московского уголовного розыска, случившееся с вдовой Градского кажется ему «бредом» и «корявой постановкой».

Адвокат «Альянса адвокатов TOPgroup» Валерия Леонова рассказала, что если версия об инсценировке подтвердится, то виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Юрист подчеркнула, что в этом случае подозреваемым грозит наказание по ст. 306 (заведомо ложный донос о совершении преступления) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ.