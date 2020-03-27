Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юлия Проскурякова, жена российского музыканта Игоря Николаева, рассказала о состоянии супруга после того, как он сдал анализ на коронавирус.

Проскурякова написала в Instagram, что ни она, ни её муж ничего не знают о диагнозе и сейчас ждут результатов теста.

Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи! — заявила она.

Как писал NEWS.ru, Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке, чтобы сдать анализы на коронавирус, 26 марта. По мнению врачей, у него наблюдается очаговая пневмония.

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