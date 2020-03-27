Юлия Проскурякова, жена российского музыканта Игоря Николаева, рассказала о состоянии супруга после того, как он сдал анализ на коронавирус.
Проскурякова написала в Instagram, что ни она, ни её муж ничего не знают о диагнозе и сейчас ждут результатов теста.
Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи! — заявила она.
Как писал NEWS.ru, Игорь Николаев
Добавьте наши новости в избранные источники