Певец и композитор Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке, чтобы сдать анализы на коронавирус.
По данным РЕН ТВ, артист
Ранее в больницу в Коммунарке с диагнозом «коронавирусная инфекция» госпитализировали певца Льва Лещенко. Как передавал NEWS.ru, медики оценивают состояние Лещенко как крайне тяжёлое. У певца начался отёк лёгких. Супруга артиста Ирина находится в том же медучреждении.
К 26 марта в России было выявлено 840 случаев инфицирования коронавирусом. Двое больных скончались, 38 — выписаны по выздоровлении.
Добавьте наши новости в избранные источники