https://static.news.ru/photo/70eb345a-6f96-11ea-8ae9-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец и композитор Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке, чтобы сдать анализы на коронавирус.

По данным РЕН ТВ, артист прибыл в медучреждение самостоятельно, результаты его теста пока неизвестны. Telegram-канал «112», однако, утверждает, что Николаева доставили в Коммунарку с предварительно положительным анализом на COVID-19.

Ранее в больницу в Коммунарке с диагнозом «коронавирусная инфекция» госпитализировали певца Льва Лещенко. Как передавал NEWS.ru, медики оценивают состояние Лещенко как крайне тяжёлое. У певца начался отёк лёгких. Супруга артиста Ирина находится в том же медучреждении.

К 26 марта в России было выявлено 840 случаев инфицирования коронавирусом. Двое больных скончались, 38 — выписаны по выздоровлении.