Зеленский пообещал провести Евровидение в Мариуполе

Владимир Зеленский / Фото Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём Telegram-канале поздравил группу Kalush Orchestra с победой на Евровидении. Он пообещал сделать всё, чтобы в 2023 году конкурс прошёл в Мариуполе.

В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний. Мы сделаем всё, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь, — написал он.

Евровидение-2022 проводилось в итальянском Турине. Победила в конкурсе украинская группа Kalush Orchestra, набрав 631 балл. Второе и третье места заняли исполнители из Великобритании и Испании соответственно.

В конце выступления в финале конкурса Kalush Orchestra попросила помочь Мариуполю и людям, которые находятся на заводе «Азовсталь». Организаторы конкурса не стали дисквалифицировать группу, расценив их поступок как гуманитарный жест, а не политический.