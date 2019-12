https://static.news.ru/photo/b42acf4e-1dc2-11ea-95ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luis Fonsi/youtube.com

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных видео десятилетия.

Музыкальным видео номер один оказалось Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки, сообщает Forbes.

На втором месте оказался ролик Эда Ширана на песню Shape of You. Кроме того, британский музыкант занял десятую строчку с видео Thinking Out Loud.

Также в рейтинг видеохостинга попали клипы Джастина Бибера, PSY, Кэтти Пэрри и других известных исполнителей.

Как писал NEWS.ru, YouTube показал список самых популярных музыкальных видео 2019 года. Чаще всего пользователи включали ролик с записью песни Old Town Road рэпера Lil Nas X.