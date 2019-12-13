Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных видео десятилетия.
Музыкальным видео номер один оказалось Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки,
На втором месте оказался ролик Эда Ширана на песню Shape of You. Кроме того, британский музыкант занял десятую строчку с видео Thinking Out Loud.
Также в рейтинг видеохостинга попали клипы Джастина Бибера, PSY, Кэтти Пэрри и других известных исполнителей.
Как писал NEWS.ru, YouTube показал список самых популярных музыкальных видео 2019 года. Чаще всего пользователи включали ролик с записью песни Old Town Road рэпера Lil Nas X.
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