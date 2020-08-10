Warner Media массово уволила сотрудников DC Universe и DC Comics

Корпорация Warner Media устроила массовые увольнения, которые в первую очередь коснулись сотрудников стримингового сервиса DC Universe и студии DC Comics.
Под сокращения попали главный редактор Боб Харрис, старший вице-президент издательской стратегии и службы поддержки Хэнк Каналз, вице-президент маркетинга и креативных служб Джона Вейланд, а также исполнительный редактор Марк Дойл, который занимался развитием бренда The Black Label, выпускающего графические романы,
Отмечается, что в Warner Media уволили около одной трети редакторов. Сокращения в DC Universe, скорее всего, связаны с планами корпорации развивать свою новую платформу HBO Max, которая начала работу в 2020 году.
Как писал NEWS.ru, сервис HBO Max оказался не очень востребован у аудитории на старте работы. Мобильное приложение онлайн-кинотеатра скачали всего 90 тысяч человек за первые сутки. Для сравнения: сервис Disney+ за первые сутки работы привлёк 10 млн подписчиков.
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