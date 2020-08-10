Warner Media массово уволила сотрудников DC Universe и DC Comics

https://static.news.ru/photo/4a25f6e0-dbaf-11ea-b8e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корпорация Warner Media устроила массовые увольнения, которые в первую очередь коснулись сотрудников стримингового сервиса DC Universe и студии DC Comics.

Под сокращения попали главный редактор Боб Харрис, старший вице-президент издательской стратегии и службы поддержки Хэнк Каналз, вице-президент маркетинга и креативных служб Джона Вейланд, а также исполнительный редактор Марк Дойл, который занимался развитием бренда The Black Label, выпускающего графические романы, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что в Warner Media уволили около одной трети редакторов. Сокращения в DC Universe, скорее всего, связаны с планами корпорации развивать свою новую платформу HBO Max, которая начала работу в 2020 году.

Как писал NEWS.ru, сервис HBO Max оказался не очень востребован у аудитории на старте работы. Мобильное приложение онлайн-кинотеатра скачали всего 90 тысяч человек за первые сутки. Для сравнения: сервис Disney+ за первые сутки работы привлёк 10 млн подписчиков.