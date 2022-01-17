«Вся Москва знала, что Градский хранит деньги дома»

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию о том, что неизвестные злоумышленники похитили у неё 100 млн рублей. Опрошенные NEWS.ru бывшие следователи оценили имеющуюся информацию об ограблении Коташенко и обратили внимание на массу странностей и нестыковок. Они не исключили версию об инсценировке и даже вспомнили похожий случай. Кто мог «навести» преступников на вдову Градского, хранившую целое состояние под кроватью? И могла ли Марина Коташенко обокрасть сама себя?

Кто ограбил вдову Градского, кто наводчики

По версии Марины Коташенко, 16 февраля она стала жертвой многоходовой комбинации. Во время поездки в Подмосковье её вынудили остановиться на трассе — предположительно, в результате подстроенного ДТП. После чего трое мужчин вышли из машины и сели к ней в салон. Угрожая оружием, они заставили позвонить домой и попросить уйти всех, кто находился в загородном особняке Александра Градского. Прибыв на место, грабители забрали сумку с 100 млн рублей, которую вдова музыканта хранила под кроватью, и вынудили её подвезти их до Апрелевки (город в Наро-Фоминском районе), где, по сообщениям СМИ, пересели на белый «Мерседес» и уехали в неизвестном направлении. Спустя несколько часов Марина Коташенко обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Эксперты сошлись во мнении, что если ограбление вдовы Градского действительно имело место, то жертва была выбрана не случайно.

Бывший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко рассказал, что в таких случаях «преступники должны знать, что у тебя есть деньги и что они хранятся именно дома, а не в банке». Юрист Сергей Алфёров назвал возможными наводчиками обслуживающий персонал (уборщицы, водители) либо кого-то из близкого окружения Марины Коташенко.

Марина Коташенко Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам Владимира Калиниченко, о том, что Александр Градский хранил деньги дома, знала чуть ли не вся Москва.

Покойный деньги хранил у себя в квартире в Москве, об этом знали многие знакомые Александра Градского. Когда он умер, жена перевезла деньги на дачу. Я не думаю, что в это был посвящён широкий круг. Откуда-то произошла утечка информации. 100 млн рублей — большая сумма, вы же не перевезёте её в одиночку в чемодане. Нужно упаковать деньги, погрузить в какие-то ящики. Без помощи тут не обойтись. То есть круг [тех, кто знал о деньгах и месте их хранения] довольно большой, — рассказал Калиниченко.

Могла ли Марина Коташенко инсценировать собственное ограбление

Известно, что одна из версий ограблений вдовы Градского, которую рассматривает следствие, — инсценировка. Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин, который в прошлом работал старшим оперуполномоченным службы УБХСС Московского уголовного розыска, заявил NEWS.ru, что случившееся с Мариной Коташенко кажется ему «бредом» и «корявой постановкой».

Глава профсоюза полиции и Росгвардии удивился информации о том, что домочадцы и прислуга, которых Марина Коташенко под угрозой оружия якобы попросила срочно уйти из дома, не обеспокоились и не обратились в полицию. Также у него вызвало вопросы поведение женщины, которая, как сообщают СМИ, сама довезла похитителей до места, где они пересели на другое авто и затем скрылись, и обратилась в полицию только спустя несколько часов.

Общеизвестная информация об ограблении вдовы Градского вызывает большие сомнения. Потому что так не бывает. Она звонит домой, чтобы все уехали: «Мама, папа, кыш из дома». Ну как это? Я считаю, это бред и постановка, причём сделанная очень коряво, — поделился своим мнением Михаил Пашкин.

Эксперт не исключил, что инсценировка ограбления могла быть выгодна Марине Коташенко, чтобы «не делить деньги» с другими наследниками музыканта — его взрослыми детьми.

Сразу после смерти Александра Градского, умершего менее полугода назад, 28 ноября 2021 года, появилась информация о том, что незадолго до кончины наставник шоу «Голос» официально женился на Коташенко, с которой прожил 17 лет. Однако официальных подтверждений свадьбы пока нет: в своих сообщениях СМИ ссылаются на анонимные источники.

Александр Градский и Марина Коташенко Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Владимир Калиниченко назвал вопрос оформления брака Градского и Коташенко ключевым при рассмотрении версии об инсценировке ограбления вдовы музыканта.

Если они не состояли в официальном браке, то Коташенко как гражданская жена не может претендовать на эти деньги, тогда вполне возможна и реальна инсценировка. Это ключевая информация, был брак или нет, — заявил экс-следователь.

Он вспомнил похожий случай из своей работы, когда муж, не захотевший делить совместно нажитое имущество с женой, пошёл на хитрость и провёл параллель между тем случаем и ограблением вдовы Градского.

Много лет назад у меня было дело. Муж не хотел делиться с женой, и когда она потребовала с него деньги от продажи бриллиантов, он ей ответил: «Ты разве не видела статью в газете? Там же написано, что меня обокрали в поезде». «Саша, не надо мне сказки рассказывать», — сказала жена мужу, прекрасно зная, на что он способен. Здесь прослеживается нечто схожее: меня обокрали, почитайте заметку в газете, — отметил Владимир Калиниченко.

Смогут ли найти грабителей по горячим следам

Как рассказал NEWS.ru Владимир Калиниченко, «розыск преступников, учитывая резонанс дела, ведётся очень активно». Юрист Сергей Алфёров одобрил выбор статьи, по которой было возбуждено уголовное дело.

Хорошо, что возбуждено уголовное дело по факту разбоя, разбой — это наиболее тяжкая форма хищения чужого имущества. У нас система цифровизации сегодня отлично развита, и по тем же видеокамерам выяснить подробности случившегося несложно, — сказал юрист.

Сергей Алфёров выразил уверенность в скором раскрытии преступления, каковы бы ни были мотивы его совершения.