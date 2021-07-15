Вокалист «Хора Турецкого» умер от коронавируса

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер на 51-м году жизни, говорится в официальном сообществе коллектива в социальной сети «ВКонтакте». Артист скончался от коронавирусной инфекции.

Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нём будет навсегда в наших и ваших сердцах! — заявили представители «Хора Турецкого».

Коллеги покойного отметили, что даже из больницы Горячев писал сообщения и уверял их, что всё обойдётся.

Борис Горячев обладал лирическим баритоном, в «Хор Турецкого» его пригласили после кастинга. Он вспоминал, что «требования к артистам в „Хоре Турецкого“ всегда были высоки, поэтому пришлось учить репертуар и хореографию в том бешеном темпе, в котором жил коллектив». У артиста остались супруга Наталья и двухлетняя дочь.

Ранее сообщалось, что умер актёр и музыкант Пётр Мамонов, об этом рассказала его супруга Ольга Мамонова в разговоре с NEWS.ru. Ему было 70 лет. Артист на протяжении 19 дней находился в Коммунарке, у него диагностировали коронавирусную инфекцию. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось.