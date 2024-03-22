«Визитная карточка Швеции»: продюсер раскрыл секрет успеха группы ABBA Продюсер Рудченко назвал группу ABBA визитной карточкой Швеции

Фото: imago stock&people/Global Look Press

ABBA

На момент своей популярности группа ABBA была типичным коммерческим проектом, где был сделан акцент на образ и имидж коллектива, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, в таком комплексном подходе песни ABBA стали хитами, а группа стала визитной карточкой Швеции. Рудченко считает, что коллектив заслужил рыцарский орден от короля Швеции Карла XVI Густава за весомый вклад в имидж страны.

ABBA была типичным коммерческим музыкальным проектом. По этому шаблону ABBA можно сравнить с The Beatles. Из чисто музыкальных предпочтений в группе был сделан акцент на образ и имидж группы. Тщательно отрабатывалось инфополе вокруг группы. Она стала визитной карточкой Швеции. Группа стала мегапопулярной. Когда говоришь о Швеции — подразумеваешь ABBA. То, что группа сделал для своей страны, для ее имиджа, это заслуженная награда, — отметил Рудченко.

Король Швеции Карл XVI Густав решил наградить членов группы АВВA рыцарским орденом за выдающиеся заслуги в шведской и международной музыкальной жизни. Королевские рыцарские ордена вручаются шведам впервые за почти 50 лет.

В 2021 году группа ABBA воссоединилась, чтобы выпустить новый альбом. Его релиз состоялся в ноябре 2021 года. В нём 10 композиций, девять из которых — новые. Запись треков происходила в студии клавишника и вокалиста группы Бенни Андерссона в Стокгольме. В апреле прошлого года гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер в возрасте 70 лет от рака.