Ведущий «России 1» показал, как гость «60 минут» облил другого водой

Ведущий телеканала «Россия 1» Евгений Попов на своей странице в социальной сети Instagram показал, как один из гостей шоу «60 минут» во время рекламной паузы облил другого водой. Журналист отметил, что инцидент произошёл «мгновенно и неожиданно».

Впервые нарушаю правила «бойцовского клуба» и публикую видео инцидента, который произошёл во время рекламной паузы. Политолог Андрей Сидорчик неожиданно подбежал к журналисту Дмитрию Галкину и вылил на него стакан воды. <...> После эфира разобрались в причине, так как даже соседи по передаче не смогли понять, из-за чего Галкин вдруг намок, — написал Попов под публикацией.

Общественно-политическое шоу «60 минут» выходит на «России 1» с сентября 2016-го. Ведущими являются Ольга Скабеева и Евгений Попов. Гости в студии обсуждают актуальные проблемы и события в РФ и за её пределами.

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